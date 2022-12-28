تايوان لا تخطط للسماح برحلات جوية من نحو أربعة مطارت صينية مع اقتراب عطلة رأس السنة

قال وزير النقل التايواني وانج كوو تساي، اليوم الأربعاء، إن بلاده لا تخطط للسماح برحلات جوية من أكثر من أربعة مطارات في الصين على الرغم من ارتفاع عدد الركاب في عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.

وذكرت صحيفة "تايوان نيوز" أنه في الوقت الحالي، تغادر 29 رحلة جوية إلى تايوان كل أسبوع من بكين ومطار شنغهاي بودونج الدولي وتشنجدو وشيامن وأن عدد الركاب الذين يسافرون من الصين إلى تايوان زاد من 6 آلاف في الأسبوع إلى ما بين 8 آلاف إلى 10 آلاف في الأسبوع.

وبينما توقع وانج أن يرتفع الرقم أكثر مع اقتراب عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في الفترة من 20 إلى 30 يناير، قال إن الحكومة لا تخطط للسماح برحلات جوية من أي مطارات صينية أخرى.

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت الحكومة طلب رئيسة الوزراء التايوانية لإجراء اختبارات كورونا للمسافرين القادمين من الصين.

وشدد مجلس الوزراء، على أنه لا يفتح البلاد أمام السياح الصينيين، ولكنه يحتاج إلى اختبار أي وافد بما في ذلك رجال الأعمال التايوانيين العائدين إلى ديارهم لقضاء العطلات وسط موجة هائلة من الإصابات بفيروس كورونا في الصين.