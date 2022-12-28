ثمن نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، الدور الحيوي والبارز الذي يقوم به الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة حاكم الشارقة، في دعم الفن والثقافة على المستوى العربي بشكل عام وعلى المستوى المصري بشكل خاص.

جاء ذلك في كلمة نقيب المهن التمثيلية خلال افتتاح مبنى دار إقامة كبار المسنّين التابعين لنقابة المهن التمثيلية، بمدينة السادس من أكتوبر والتي أقيمت بمنحة من حاكم الشارقة، بحضور عبد الله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، وصالح السعدي نائب سفير دولة الإمارات لدى مصر، وأحمد بورحيمة مدير إدارة المسرح، ومحمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشئون الثقافية في دائرة الثقافة، وعدد من الفنانين.

وقال أشرف زكي "إن إسهامات حاكم الشارقة الفنية والثقافية واضحة في مصر، وهذا ليس بغريب على رجل مثقف، يعرف مصر أكثر مما نعرف، لذا نثمن اهتمامه بالفنانين ونقدم الشكر على هذا العمل الإنساني التاريخي".

بدوره، قال أشرف عبد الغفور نقيب المهن التمثيلية السابق: "يوم انتظرناه منذ سنوات، وكل ما يمكن أن يقال يتضح في عيوننا، ونود أن نعبر عن سعادتنا ونحن في قلب هذا الصرح، وما يجب أن أذكره هي قصة رعاية إنشاء المبنى، فحينما كنت في زيارة للشارقة قبل سنوات، قمت بعرض فكرة إنشاء "الدار" على حاكم الشارقة، وكان الرد منه وقتها مباشرا بالموافقة والتوجيه في البناء".

وألقى العويس كلمة تناول خلالها مسيرة التعاون بين الإمارات ومصر، قائلاً: "نَسْعَد اليوم بلقاء عربيّ متجدّد يجمع دولةَ الإماراتِ العربيةِ المتحدةِ بجمهوريةِ مِصْرَ العربيةِ، وهو اجتماع يُكْمِل مسيرةَ التعاون بين البلدين الشقيقين في ظلّ قيادة رشيدة تؤمن بأهميةِ التكاملِ العربيِّ في كافةِ المجالاتِ، وإنّ الثقافةَ والفنونَ تأتي ضمنَ منظومةِ العملِ الأخويِّ المشتركِ، تَمَثّلَ ذلك في سلسلةِ المشروعاتِ الثقافيةِ والعلميةِ التي أنجزتْها الأيادي الخيّرةُ وفاءً لمصرَ العزيزةِ، وعرفاناً لما قدّمتْه للأمّةِ العربيةِ".

وأعلن رئيس دائرة الثقافة في الشارقة تخصيص حاكم الشارقة لوديعة مالية لتسيير شؤون الدار المالية والإدارية.

بدوره، قال صالح السعدي إن المنحة الإنسانية بإنشاء دار المسنين لفناني مصر من حاكم الشارقة، تأتي في إطار دعمه للمبادرات الإنسانية، وتقديرًا منه للفن والفنانين في بقاع عديدة من وطننا العربي، خاصة مصر الشقيقة التي اختصها بالكثير من الدعم.

وأضاف أن حاكم الشارقة يحرص على تكريم الفنانين والمبدعين، وقدم الدعم للعديد من المؤسسات الطبية، ومنها دعم مستشفى الكبد بمدينة المنصورة، ومعهد الأورام التابع لجامعة القاهرة.. وغيرها الكثير.

وأكد نائب سفير الإمارات في مصر أن حب حاكم الشارقة لمصر وأهلها لا يخفى على أحد، مضيفا أن الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي دائم التأكيد قولًا وفعلا على حبه ودعمه المستمر لمصر واعتزازه بتلقي تعليمه الجامعي في كلية الزراعة بجامعة القاهرة، حيث قال: "سأظل وفيا لمصر حتى آخر نفس ولن أتأخر عنها".