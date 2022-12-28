الدفاع الروسية: تدمير 90 موقع قيادة أوكراني ومدفعي هاوترزر و3 راجمات صواريخ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تدمير 90 موقع قيادة وتمركز لقوات كييف ومعداتها وتدمير مدفعي "هاوتزر" أمريكيين من طراز "M777" في دونيتسك وزباروجيا وستة مدافع أخرى في خاركف وخيرسون وجمهورية دانيتسك، إلى جانب 3 راجمات صواريخ "أوراجان" و"جراد"، وإسقاط 3 مسيرات أوكرانية.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيجور كاشينكوف في بيان أوردته قناة روسيا اليوم، إن القوات تتقدم على محور دونيتسك حيث تم القضاء على أكثر من 200 عسكري أوكراني، فعلى محور كوبيانسك قضت القوات الروسية على نحو 30 عسكريا أوكرانيا نتيجة القصف العسكري على مواقع تمركز القوات الأوكرانية ومعداتها بجمهورية لوجانسك.

وأضاف أنه على محور كراسني ليمان ألحقت نيران المدفعية هزيمة بوحدات أوكرانية بجمهورية دونيتسك وتجاوزت خسائر العدو في هذا الاتجاه 40 قتيلا وجريحا، وهزمت القوات وحدات أوكرانية على محور دونيتسك وقضت على نحو 60 عسكريا أوكرانيا، والقضاء على أكثر من 70 عسكريا أوكرانيا باتجاه جنوب دونيتسك .

ومن جانبه، أفاد الإعلام الروسي اندلاع معارك عنيفة في بلدتي أوبيتنويه وكليشوفكا وتقدم القوات على محور سوليدار من اتجاهات عدة.