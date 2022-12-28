الكنيست الإسرائيلي ينتخب أمير أوحانا رئيسا له

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن حزب الليكود صاحب الأغلبية البرلمانية، انتخب اليوم الأربعاء، أمير أوحانا رئيسا للكنيست.

ويأتي انتخاب أوحانا بعد أن قدم ياريف ليفين (من حزب الليكود) استقالته، بعد أن انتخب في أوائل ديسمبر الحالي رئيسا مؤقتا للكنيست، خلفا لميكي ليفي من حزب "ييش عتيد" (هناك مستقبل) الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لابيد، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وكان نتنياهو وحلفاؤه قد فازوا في الانتخابات العامة الشهر الماضي، بـ 64 مقعدا من مقاعد البرلمان الـ120، مما منحهم فرصة تشكيل حكومة أغلبية بعد فترة غير مسبوقة من الجمود السياسي التي فرضت خمس انتخابات خلال أقل من أربع سنوات.