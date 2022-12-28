وزير الدفاع الفرنسي في أوكرانيا لتسليم شحنات جديدة من الأسلحة

وصل وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، اليوم الأربعاء، إلى كييف، حيث سيجري محادثات مع نظيره الأوكراني أليكسي ريزنيكوف.

وبدأت زيارة وزير الدفاع الفرنسي بوضع إكليل من الزهور على نصب "تخليدا لذكرى الأبطال في كييف"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وحسب التقارير الإعلامية سيعقد بعد ذلك اجتماعا مع مجموعة عمل تابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية لمناقشة الدعم العسكري الفرنسي لكييف، وبعد ذلك، ستجرى محادثات ثنائية بين ليكورنو ووزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأسبوع الماضي، إن فرنسا تعمل على تسليم شحنات جديدة من مدفعية سيزار إلى أوكرانيا، وتجري مناقشة عددها مع الشركاء.

كما ذكرت وزارة الدفاع الفرنسية في وقت سابق، أن باريس أرسلت مؤخرا إلى أوكرانيا 6 مدافع هاوتزر 155 ملم من طراز "TRF1" ونظامي دفاع جوي من نوع "كروتالي".

وقال ماكرون إن فرنسا تعمل مع الدنمارك لتزويد أوكرانيا بستة مدافع "سيزار" أخرى، وذكرت وسائل الإعلام الفرنسية أنه سيتم إرسال حوالي 20 ناقلة جند مدرعة من طراز باستيون إلى أوكرانيا.