قال الإعلامي جميل سعيد، إن عدد الأرامل من الرجال في مصر بلغ 2.3 مليون أرمل؛ طبقًا لأخر تعداد صادر من الجهاز المركزي للإحصاء والتعبئة، قائلا: "لم أستطع إغفال معاناة 2 مليون أرمل من تهميش قانون الأحوال الشخصية لهم.

وأوضح جميل سعيد، في حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الأربعاء، أنه حينما بدأ تسليط الضوء على عدد من التجارب الحياتية والإنسانية والنماذج الخاصة بالأرامل الرجال من خلال حلقة برنامجه "أنا سعيد"؛ وجد أن أزمة الزوج الأرمل لها بعد ثاني، مشيرا إلى أن أسرة الزوجة المتوفاة دائمًا ما تُحمل الزوج مسؤولية وفاة ابنتهم، مشددًا على ضرورة العمل على تغيير تلك المفاهيم والنظر على أن وفاة الزوجة من الممكن أن تكون قدرية ولا يجب معاقبة الزوج لوفاتها من خلال حرمانه من رؤية الأبناء.

وأشار جميل سعيد، إلى أن التصريحات الأخيرة بشأن التعديلات المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية تعطي بعض الأمل في إنهاء أزمة الأزواج الأرامل في مصر، مناشدًا مجلس النواب بتدعيم موقف هؤلاء الأرامل خلال مناقشات تعديلات قانون الأحوال الشخصية كونهم يمثلون شريحة عريضة من المجتمع.