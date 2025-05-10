 القناة 12 العبرية: شركة ITA الإيطالية تمدد تعليق رحلاتها من وإلى إسرائيل حتى 19 مايو - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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القناة 12 العبرية: شركة ITA الإيطالية تمدد تعليق رحلاتها من وإلى إسرائيل حتى 19 مايو

الاناضول
نشر في: السبت 10 مايو 2025 - 11:33 ص | آخر تحديث: السبت 10 مايو 2025 - 11:33 ص

أعلنت شركة الطيران الإيطالية "ITA"، السبت، تمديد إلغاء جميع رحلاتها من وإلى إسرائيل حتى 19 مايو الجاري، في إطار استمرار تمديد العديد من الشركات الدولية رحلاتها لتل أبيب منذ سقوط صاروخ أطلق من اليمن مطلع الأسبوع الماضي في مطار بن جوريون.

وقالت القناة 12 العبرية الخاصة: "أعلنت شركة "ITA" تمديد تعليق طيرانها إلى إسرائيل ومنها حتى 19 مايو، وكان آخر تمديد أعلنته قبل ذلك حتى 11 من ذات الشهر.

وأشارت القناة إلى أن الشركة الإيطالية حذت بذلك حذو مجموعة لوفتهانزا الألمانية، التي أعلنت الجمعة تمديد تعليق رحلاتها من وإلى إسرائيل حتى 18 مايو.


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