الولايات المتحدة تشيد بانتخابات نيبال الديمقراطية الناجحة

أشادت الولايات المتحدة بانتخابات نيبال الديمقراطية الناجحة، في تهنئة لرئيس وزراء البلاد بوشبا كمال داهال على تشكيل حكومة جديدة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن -في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء- "نحن فخورون بعلاقاتنا القوية وطويلة الأمد مع نيبال".

وشدد الوزير الأمريكي -بحسب البيان- على مواصلة الوقوف مع حكومة نيبال لتعزيز القضايا ذات الأهمية المتبادلة بما في ذلك تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والشامل وتعزيز مرونة نيبال مع تغير المناخ ودعم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، ورحب بالتزام نيبال بالديمقراطية، قائلا إنها باتت مثالاً يحتذى به للدول في جميع أنحاء العالم، وأعرب عن تطلعه إلى دعم نيبال وهي تواصل تعميق تقاليدها الديمقراطية وفقًا لإرادة شعبها.

كان بوشبا كمال داهال قد أدى أمس اليمين الدستورية رئيسا جديدا لوزراء نيبال، بعد يوم من تعيينه رئيسا للوزراء في الدولة الواقعة في جنوب آسيا. وأدى داهال، البالغ من العمر 68 عاما، اليمين الدستورية، أمام رئيسة نيبال، بيديا ديفي بنداري، وسط فعالية أقيمت في مكتب رئيسة البلاد في كاتماندو.

وهذه ثالث مرة يؤدي فيها داهال اليمين الدستورية رئيسا للوزراء، وهو أيضا رئيس الحزب الشيوعي النيبالي (المركز الماوي).