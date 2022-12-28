أعلن أحمد سامي، المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة الأهلي ضمن مباريات الجولة 10 من بطولة الدوري العام.

ويبدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد بسام .

خط الدفاع: محمد عادل - رجب نبيل - أحمد بيكهام - محمد شكري.

خط الوسط: محمد إبراهيم - محمد كناريا - محمد توني - ميدو جابر - محمود نبيل.

خط الهجوم : جون ايبوكا

ويجلس على مقاعد البدلاء: عامر عامر - سيف تقا- محمد ناصف - عمرو قلاوة - أحمد قرموطي - عبدالرحمن السكران - محمود زلاكا - عبد الرحمن بودي - أحمد ياسر ريان.