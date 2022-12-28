 خماسي في الوسط.. إيبوكا يقود هجوم سيراميكا أمام الأهلي - بوابة الشروق
الأربعاء 28 ديسمبر 2022 6:12 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء فحص مخدرات لراغبي الزواج قبل توثيق العقد؟
النتـائـج تصويت

خماسي في الوسط.. إيبوكا يقود هجوم سيراميكا أمام الأهلي

محمد جلال
نشر في: الأربعاء 28 ديسمبر 2022 - 5:47 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 ديسمبر 2022 - 5:47 م

أعلن أحمد سامي، المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة الأهلي ضمن مباريات الجولة 10 من بطولة الدوري العام.

ويبدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد بسام .

خط الدفاع: محمد عادل - رجب نبيل - أحمد بيكهام - محمد شكري.

خط الوسط: محمد إبراهيم - محمد كناريا - محمد توني - ميدو جابر - محمود نبيل.

خط الهجوم : جون ايبوكا

ويجلس على مقاعد البدلاء: عامر عامر - سيف تقا- محمد ناصف - عمرو قلاوة - أحمد قرموطي - عبدالرحمن السكران - محمود زلاكا - عبد الرحمن بودي - أحمد ياسر ريان.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك