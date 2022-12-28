التعليم: رفع قدرات 2900 معلم وموجه على أعمال التحقق الخارجي بجميع المحافظات

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تنفيذ ورش عمل بجميع المحافظات لرفع قدرات 2900 معلم وموجه من التعليم الفني على أعمال التحقق الخارجي، والتي تعد من أهم الضمانات التي تضمن دقة تطبيق البرامج الدراسية المطورة المبنية على منهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل وضمان إجراء عمليات التقييم بصورة صحيحة تتسم بالصدق والشفافية، والتأكد من فاعلية التحقق الداخلي؛ حيث تستمر ورش العمل على مدار خمسة أيام في جميع المحافظات.

جاء ذلك في إطار التعاون المثمر بين الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني والإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية لإصلاح وتطوير التعليم الفني والارتقاء به عالميا، والتحول نحو تعليم فني أفضل TE2.0 لتلبية احتياجات سوق العمل.

وتناول البرنامج التدريبي ورش عمل ومناقشات ومحاكاة المتدربين على أعمال التحقق الخارجي، وعقب انتهاء التدريب التنشيطي يتم تنفيذ عدد 7000 زيارة تحقق خارجى لمتابعة تنفيذ البرامج الدراسية المطورة في جميع المدارس الفنية المطبق بها هذه البرامج ذات المناهج المبنية على منهجية الجدارات المهنية.

ويعد أفضل ما يتم في هذا النشاط هو أن التدريب يتم على أيدي أبناء التعليم الفني من الكوادر المؤهلة في مجال التدريب، مما يضمن القدرة على الاستدامة والتطوير والتحسين المستمر لمنظومة التقييم والتحقق لبرامج التعليم الفني المطورة.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي الخاص ببناء المناهج الإلكترونية التفاعلية باستخدام برنامج Articulate story line 3، وذلك بحضور 23 متدربًا من المعلمين والموجهين من تخصصات الملابس الجاهزة، والنسيج، والكهرباء، والطباعة بمقر مدرسة باب الشعرية الثانوية الصناعية بنات، وقد انتهت ورشة العمل بإنتاج 6 مشروعات 3 منها يمكن عرضها Online و3 يمكن عرضها offline.