طرحت الفنانة لطيفة فيديو كليب جديد لأغنية "ملحوقة" عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، وذلك بعد طرح الأغنية عام 2018 ضمن أغاني ألبوم "فريش".

وكشفت لطيفة أنها ستقوم بتصوير كافة أغاني ألبوم "فريش"، كما ستصور أيضا أغاني ألبوم "أقوى واحدة" الذي طرحته عام 2019.

وقالت لطيفة في تصريحات صحفية: قررت تصوير أغنيات البوم "فريش" بالكامل، وبدأت بأغنية "ملحوقة" لأنها تستحق، وقريبا أقوم بتصوير أغنية "أقوى واحدة"، وأغنية "أنا عشت عمري"، لأنها أغاني جيدة ويجب أن يشاهدها الجمهور بطريقة الفيديو كليب.

وأضافت لطيفة أن ما يتبقى لأي فنان هو أعماله، وخاصة الأغاني التي يتم تصويرها، موضحة أنها تؤمن بضرورة توثيق مسيرتها عن طريق تصوير كافة أغانيها بطريقة الفيديو كليب، وقالت: "لازم كل أغنية حلوه متعوب عليها تتصور ويشوفها الجمهور لأن هذا هو الذي يبقى في ذاكرة الجمهور".

أغنية "ملحوقة" من كلمات الشاعر الغنائي عمرو المصري، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع مونتي، وحققت الأغنية نسبة مشاهدة عبر موقع “يوتيوب” أكثر من مليون و300 ألف مشاهدة منذ طرحها في عام 2018، وتعاونت لطيفة في تصويرها فيديو كليب مع المخرج شريف ترحيني.

الجدير بالذكر أن لطيفة تحيي أولى حفلاتها بموسم الرياض ليلة رأس السنة، بمشاركة نخبة من نجوم الطرب والغناء في الوطن العربي، وتعد هذه الحفلة أول مشاركة للنجمة لطيفة بموسم الرياض.