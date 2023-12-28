بلغاريا ورومانيا تقتربان من التوصل لاتفاق للانضمام لمنطقة شنجن

اقتربت بلغاريا ورومانيا من التوصل إلى اتفاق يقربهما بشكل أكبر من الانضمام إلى منطقة شنجن ذات الحدود المفتوحة، مع احتمال رفع القيود على السفر جوا وبحرا اعتبار من نهاية شهر مارس المقبل.

وقال رئيس الوزراء البلغاري نيكولاي دينكوف اليوم الخميس، إن الدولتين الواقعتين في منطقة البلطيق، اللتين انضمتا إلى الاتحاد الأوروبي قبل 16 عاما، توصلتا إلى اتفاق من حيث المبدأ مع النمسا التي تعد آخر دولة عضو في التكتل تعرقل انضمامها إلى ما يطلق عليها منطقة شنجن.

وكرر دينكوف تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء الروماني مارسيل سيولاكو في ساعة متأخرة ليلة أمس الأربعاء، حسبما ذكرت اليوم الخميس وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال دينكوف إن الثقة التي تم بناؤها مع الوصول إلى نظام شنجن جوا وبحرا سوف تمهد الطريق أمام العضوية الكاملة في منطقة الحدود الحرة.

وقالت وزارة الداخلية النمساوية إن المحادثات بشأن تسهيل الوصول الجوي مستمرة، رغم أنه لاتوجد مفاوضات أو تم تحديد موعد للوصول البري،بحسب بلومبرج.