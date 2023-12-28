الرئيس زيلينسكي: يمكن لأوكرانيا أن تصبح منتجا رئيسيا للأسلحة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده يمكنها أن تصبح أحد أكبر منتجي الأسلحة في العالم، وأعرب عن ثقته في أن صناعة الدفاع الأوكرانية "يمكنها حتما أن تصبح إحدى أكثر 10 مجمعات إنتاجية وقوة في العالم بمرور الوقت".

وأضاف زيلينسكي في خطابه المسائي المصور بالفيديو، اليوم الأربعاء، أن صناعة الأسلحة لا تسهم في تعزيز قدرات أوكرانيا الدفاعية فحسب في خضم الحرب، بل تدعم أيضا النمو الاقتصادي والتوظيف بشكل كبير.

وأشاد الرئيس بالاتفاق مع الشركاء الغربيين، والولايات المتحدة في المقام الأول، بشأن الإنتاج المشترك للأسلحة باعتباره "أحد أكبر إنجازاتنا السياسية هذا العام". وأشار إلى أن الاتفاق يتيح تصنيع معدات عسكرية حديثة، وأنه سيتم توطين إنتاج الأنواع الغربية من الأسلحة.

وقال وزير الصناعات الاستراتيجية في أوكرانيا أوليكسندر كاميشين، للصحفيين في وقت سابق إن كييف عززت إنتاجها العسكري بثلاثة أمثال خلال العام الجاري.