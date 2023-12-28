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تمكن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 6 عاطلين بحوزتهم مخدرات بقيمة تتجاوز 4 ملايين جنيه خلال حملات في الإسماعيلية.

وذكرت الداخلية اليوم أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تابعت نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دوائر مراكز شرطة "أبو صوير، التل الكبير، القصاصين، فايد" بالإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وضبط الأجهزة الأمنية عاطل بدائرة مركز شرطة أبو صوير وبحوزته (250 طربة حشيش وزنت 25 كيلو، مبلغ مالى متحصلات بيع المواد المخدرة).

كما ضبطت عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة القصاصين وبحوزته (15 كيلو لمخدر الهيدرو، مبلغ مالى متحصلات بيع المواد المخدرة).

وضُبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة فايد وبحوزته (120 طربة حشيش وزنت 12 كيلو، مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").

كما ألقي القبض على عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة أبو صوير وبحوزته (100 طربة حشيش وزنت 10 كيلو، مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").

وتمكنت الأجهزة أيضا من ضبط عاطلين بدائرة مركز شرطة التل الكبير وبحوزتهما (60 طربة حشيش وزنت 6 كيلو، مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة" ، 12 قطعة مشغولات ذهبية).

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ4 ملايين و160 ألف جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.