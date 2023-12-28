فايننشال تايمز: واشنطن تقترح على مجموعة السبع دراسة مصادرة 300 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة

ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، نقلا عن مصادر مطلعة لم تحدد هويتها، أن الولايات المتحدة اقترحت قيام مجموعات عمل من دول مجموعة السبع بدراسة إمكانية مصادرة 300 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة.

وقالت المصادر، إن وزراء مالية دول مجموعة السبع ونوابهم ناقشوا المقترح خلال ديسمبر الجاري، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضافت المصادر، أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن المقترح.

وذكرت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء، أن روسيا حذرت، في وقت سابق من الشهر الجاري، من أنها قد تقطع العلاقات مع الولايات المتحدة، إذا صادرت واشنطن الأصول الروسية المجمدة.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، في يونيو الماضي، إن هناك تعاون بين الولايات المتحدة وحلفائها في رصد وتحديد أماكن الأصول السيادية الروسية مع دراسة خيارات التعامل معها بما في ذلك إمكانية مصادرة هذه الأصول.

وأضافت يلين، أمام جلسة استماع للجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي، أن واشنطن وشركاءها يعملون "لوضع خريطة دقيقة تحدد أماكن وجود هذه الأصول.. ونحن ندرس عددًا من الخيارات، بما في ذلك إمكانية مصادرة بعضها وفقا للسلطات الحالية".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزيرة القول، إن الولايات المتحدة وحلفاءها جمدوا نحو 300 مليار دولار من الاحتياطيات الروسية منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في أواخر فبراير من العام الماضي، وستظل الأصول مجمدة حتى ينتهي الصراع في أوكرانيا، ثم استخدام هذه الأموال في تعويض الأضرار التي سببتها الحرب.

وأضافت يلين، "من الحيوي أن تتم أي خطوات تالية عبر تشاور دقيق مع الحلفاء والشركاء وبطريقة منسقة.. نحن منخرطون في هذه المناقشات".