الشناوي: فرص اللحاق بكأس الأمم؟ كله خير

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بدا محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي مطمئنا ومتفائلا بشأن إمكانية لحاقه بكأس الأمم الأفريقية التي ستقام في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير إلى 10 فبراير المقبل.

صرح الشناوي عبر قناة أون تايم سبورتس مساء الخميس "بشأن إصابتي، أنا بخير والحمد لله، كله خير".

وكان قائد الأهلي غاب عن مباراة فيوتشر في نهائي كأس السوبر لإصابته في العضلة الخلفية خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا في الدور قبل النهائي.

وأكد طبيب الأهلي أن إصابة الشناوي خفيفة، ولكنه لم يحدد مهلة معينة للتعافي وموعد مشاركته في التدريبات.

وعلق محمد الشناوي على فوز الأهلي على فيوتشر 2/4 في نهائي كأس السوبر، قائلا "أبارك اللاعبين على اللقب، السوبر كان هدفنا بعد كأس العالم للأندية".

وأتم تصريحاته "كان الأمر صعبا في معسكر 18 يوما، وعانينا من ضغط المباريات، أبارك للاعبين والإدارة والجماهير وأتمنى أن يكون القادم أفضل".