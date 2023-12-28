الاتفاق يواصل نتائجه المهتزة مع جيرارد بالدوري السعودي

واصل فريق الاتفاق السعودي نتائجه المهتزة مع المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد، بعد التعادل مع الحسم مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة الاتفاق والجزم، التي أقيمت على ملعب محمد بن فهد، في الجولة الـ 19 من الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل المهاجم الإنجليزي ديماراي جراي هدف التقدم لفريق الاتفاق في الدقيقة 70، قبل أن يدرك التعادل الحزم عن طريق لاعبه توزي في الدقيقة 90، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وبتلك النتيجة، رفع فريق الاتفاق رصيده للنقطة 25 في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري، فيما وصل رصيد الحزم إلى النقطة 13 في المركز الأخير.

يُذكر أن فريق الاتفاق لم يحقق الانتصار في آخر 13 مباراة بالبطولات المختلفة سوى في مباراة حيدة أمام الوحدة، فيما تعادل في 6 مباريات وخسر مثلهم أيضًا.