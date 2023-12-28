المسئولون الصينيون يرغبون في قيام بلدهم بدور أكثر نشاطا على الساحة الدولية

أبدى مسئولون بارزون في الصين خلال اجتماع رفيع المستوى للشئون الخارجية بحضور الرئيس شى جين بينج، عن الرغبة في قيام بلدهم بدور أكثر نشاطا في الشؤون الدولية من خلال تعزيز قيادة الحزب والالتزم بدبلوماسية الرئيس شي جين بينج.

وذكرت قناة "سي سي تي في" التابعة للدولة، أن أهداف شي الدبلوماسية المتمثلة في – بناء مجتمع يربطه في صميمه مستقبل مشترك – توفر "حلا صينيا" لمساعي السياسة الخارجية، مستشهدة بما جاء في اجتماع عمل مركزي للشئون الخارجية عُقد في بكين من أمس الأربعاء إلي اليوم الخميس.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن قناة "سي سي تي في" قولها إن المشاركين في الاجتماع أكدوا أيضا على أن الصين تعارض بشدة مناهضة العولمة، وكل أشكال الأحادية والحمائية، وأن الصين، في مواجهة القضايا الكبرى المتعلقة باتجاه التطور العالمي، يجب أن تحتل "القمم الحاكمة للمبادئ الأخلاقية الدولية"، وأن توحد صفوفها لكسب تأييد غالبية العالم.

وأشار المجتمعون أيضا إلي أنه يجب تعزيز دور قيادة الحزب الشيوعي الصيني في النشاط الدبلوماسي الذي تقوم به البلاد.