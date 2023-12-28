10 وفيات وأكثر من 60 مصابا في حادث مروري كبير في تركيا

ذكرت وسائل إعلام رسمية تركية، أن 10 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 61 آخرين في تصادم بين عدة مركبات في شمال البلاد اليوم الخميس.

واشتمل التصادم على 7 مركبات بينها حافلات ركاب وشاحنة.

وأفادت وكالة أنباء الأناضول التركية، بأن الحادث وقع في طريق مرمرة الشمالي السريع وسط ضباب كثيف.

وأضاف التقرير، أن 6 سائقين احتجزوا بناء على شبهة الإهمال في إطار تحقيق في الحادث الذي وقع في محافظة سكاريا.

وقال محافظ سكاريا يشار قره دنيز، إن الاعتقادات تفيد بأن الحادث وقع عندما اصطدمت سيارة ركاب بشاحنة، ثم توالى اصطدام السيارات الأخرى بهما.