كشفت شركة جوجل، عن أكثر ما بحث عنه المصريون على مدار عام 2023 من خلال محرك البحث التابع لها، ففي قائمة الأخبار تصدرت "حرب فلسطين وإسرائيل" و"انخفاض قيمة الجنيه المصري أو التعويم" قوائم البحث بين المصريين خلال هذا العام.

فما هي أكثر 10 قضايا شغلت الرأي العام المصري خلال 2023؟

حرب فلسطين وإسرائيل

تصدرت "حرب فلسطين وإسرائيل" قائمة ما بحث عنه المصريون خلال العام، وهي الحرب التي اندلعت بين حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" التي باغتت الاحتلال الإسرائيلي بهجمات يوم 7 أكتوبر، في معركة "طوفان الأقصى" ردا على الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى والفلسطينيين في الضفة الغربية، والتي رد عليها الاحتلال الإسرائيلي بعدوان غاشم على المدنيين في قطاع غزة ما زال مستمرا حتى الآن.

انخفاض قيمة الجنيه المصري (التعويم)

جاء تعويم الجنيه المصري في المرتبة الثانية في بحث المصريين على جوجل، بعد تحريك سعر الجنيه المصري مجددا في يناير 2023، حيث تقرر خفض الجنيه من مستويات 24.7 جنيه للدولار إلى 32 جنيها للدولار بتراجع 30%.

زلزال مصر

جاء زلزال مصر في المرتبة الثالثة في بحث المصريين، خاصة وأن مصر شهدت عدة هزات أرضية في عام 2023، فكان أول زلزال شعر به المصريون في 25 يناير، بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر، وكان على بعد 502 كم شمال السواحل المصرية، وشعر به سكان العديد من المحافظات الشمالية والدلتا.

وشهد شهر فبراير أكثر فترة زلازل، بواقع 3 زلازل شعر بها المصريون تأثرا بالهزات الأرضية في تركيا، مرورا بعدة أشهر شهدت فيها مصر هزات أرضية متفاوتة حتى وقع زلزال في سبتمبر، بقوة 5.‏4 درجة على مقياس ريختر.

زلزال تركيا

وجاء زلزال تركيا في المرتبة الرابعة، وهو الزلزال القوي الذي ضرب جنوب شرقي تركيا قرب الحدود السورية وأجزاء واسعة من شمال وغرب سوريا في 6 فبراير الماضي.

وكان الزلزال مدمّرا بقوة 7.7 درجات، تلاه عدة هزات ارتدادية، على عمق حوالي 18 كيلومترا، ما تسبب في أضرار جسيمة للمباني على سطح الأرض، وأسفر عن مقتل وإصابة الآلاف.

زلزال المغرب

وأتى زلزال المغرب في المرتبة الخامسة فيما بحث عنه المصريون، حينما ضرب الزلزال إقليم الحوز القريب من مدينة مراكش، في 8 سبتمبر، حيث بلغت قوة الزلزال 7 درجات على مقياس ريختر وعلى عمق 18.5 كم، وتسبب في مقتل 2946 شخصا وجرح أكثر من 5674 شخص آخرين، كما اعتُبر من طرفِ المعهد الوطني للجيوفيزياء الزلزال الأعنف الذي يضرب المملكة المغربية منذ قرن تقريبا.

أزمة السودان

وشغلت أزمة السودان المرتبة السادسة فيما بحث عنه المصريون، وهي النزاع المسلح، الذي بدأ في منتصف أبريل بين القوات المسلحة السودانية التي يقودها عبد الفتاح البرهان وبين قوات الدعم السريع تحت قيادة حميدتي.

تركزت الاشتباكات في يومها الأول في العاصمة الخرطوم وخصوصا في محيطِ القصر الرئاسي وفي مطار الخرطوم الدولي، لكنها امتدّت في الأيام اللاحقة لمدن وبلدات أخرى تقعُ في ولايات ثانية وتحديدًا الولاية الشمالية و‌ولايات دارفور، وتسببت في تفاقم الوضع الإنساني في السودان وفي موجات نزوح كبيرة.

الانتخابات التركية

احتلت الانتخابات التركية المرتبة السابعة فيما بحث عنه المصريون، وهي الانتخابات التي أجريت في نهاية شهر مايو، وفاز فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بجولة الإعادة على منافسه كمال كليجدار أوغلو، بعد أن حصد 52.15 من إجمالي الأصوات، مقابل أقل من من 48% لمنافسه كمال كليجدار أوغلو.

قرش الغردقة

وشغل قرش الغردقة المركز الثامن فيما بحث عنه المصريون، بعد الحادث الحادث المأساوي، الذي وقع في 6 يونيو، في مدينة الغردقة جنوبي البحر الأحمر، حيث التهمت سمكة قرش سائح روسي وهو ما أدى لوفاته على الفور.

إعصار ليبيا

وجاء إعصار ليبيا في المرتبة التاسعة، حينما ضرب إعصار دانيال شمال شرق ليبيا، 10 سبتمبر، مصحوبا برياح قوية وأمطار غزيرة أدت إلى فيضانات هائلة ودمار ووفيات، وتعرضت البنية التحتية لأضرار بالغة جدا، بما في ذلك السدود القريبة من درنة، ما تسبب في فيضانات اجتاحت أحياء بأكملها.

حادث الصحراوي

وجاء حادث الصحراوي في المركز العاشر والأخير فيما بحث عنه المصريون، حينما لقي 35 شخصا مصرعهم، وأصيب 58 آخرون، في أكتوبر الماضي، جراء تصادم نحو 27 سيارة، على الطريق الصحراوي في محافظة البحيرة.