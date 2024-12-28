قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد خلال تلك الفترة أجواء شتوية بامتياز، مشيرة إلى استمرار الانخفاض الملحوظ في قيم درجات الحرارة.

ونوهت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، صباح السبت، أن درجات الحرارة اليوم أقل من معدلاتها الطبيعية بما يتراوح بين درجتين إلى 3.

وأوضحت أن البلاد مازالت تتأثر بمنخفض جوي على سطح البحر المتوسط، وكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا، إضافة إلى منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ونشاط نسبي للرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وتوقعت أن تسجل العظمى على القاهرة اليوم 17 درجة، قائلة إن الأجواء باردة نهارًا على المحافظات الشمالية، ومائلة للدفء على المحافظات الجنوبية.

ولفتت إلى أن جميع أنحاء الجمهورية تشهد أجواء شديدة البرودة، خاصة فترات الليل المتأخر والصباح الباكر، قائلة إن الصغرى تسجل 10 درجات بمحافظات القاهرة الكبرى.

وذكرت أن الصغرى تصل إلى 8 و7 درجات في المدن الجديدة، وتتراوح ما بين 3 إلى 4 درجات بمحافظات شمال الصعيد ووسط سيناء والوادي الجديد، الأمر الذي يؤدي إلى تكون الصقيع على المزروعات.

وأكدت أن نشاط الرياح اليوم أقل نسبيًا مقارنة بأمس، موضحة أنه ينحصر فقط على المحافظات الشمالية، ولن يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة.

وأضافت أن فرص الأمطار مستمرة اليوم على السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط، ومحافظات الوجه البحري، لافتة إلى أنها متوسطة وقد تغزر أحيانًا ببعض المناطق.

وأعلنت استمرار تلك الأجواء حتى يوم الثلاثاء المقبل، وبدء الاستقرار اعتبارًا من يوم الأربعاء، مناشدة المواطنين ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة على مدار اليوم كله، والمتابعة الدورية للنشرة الجوية.