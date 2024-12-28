البرلمان الإيطالي يقر ميزانية 2025

أقر البرلمان الإيطالي، أخيرا اليوم السبت، ميزانية 2025 .

كما وافق مجلس الشيوخ في روما أيضا على الخطط المالية للائتلاف اليميني المكون من ثلاثة أحزاب بزعامة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، بإجمالي 30 مليار يورو (3ر31 مليار دولار).

وأعطى مجلس النواب موافقته قبل وقت قصير من عيد الميلاد.

وتنص الميزانية على خفض العجز العام في إيطاليا إلى 3ر3 % من إجمالي الناتج المحلي في 2025.، علما أن نسبته هذا العام حوالي 8ر3 %.

وتسمح معايير الاستقرار في الاتحاد الأوروبي بنسبة 3% فحسب.

وتعد إيطاليا واحدة من أكثر الدولة المدينة في العالم.

ودعا الاتحاد الأوروبي روما مرارا إلى العمل على خفض العجز العام بعد تجاوزات ضخمة في السنوات السابقة.

والتزمت حكومة جورجا ميلوني على الأقل بخفض الدين الجديد إلى ما دون 3 % في عام 2026، على الرغم من أنه من غير المؤكد ما إذا كان يمكنها تحقيق ذلك.