الحوثيون باليمن يعلنون إسقاط طائرة أمريكية في أجواء محافظة البيضاء

قالت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم السبت، إن قواتها المسلحة أسقطت طائرة أمريكية في أجواء محافظة البيضاء، وسط اليمن.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع، في بيان "أسقطنا طائرة أمريكية نوع "إم كيو9"أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية في أجواء محافظة البيضاء بصاروخ أرض - جو محلي الصنع".

وأوضح أن الطائرة الأمريكية هي الثالثة عشرة من نوعها "التي تمكنت دفاعات جماعة الحوثي الجوية من إسقاطها خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدّس إسنادًا لغزة".

وأكد سريع، استمرارهم في "التصدي لكل محاولات الأعداء للنيل من سيادة بلدنا و مستمرون في عملياتنا المساندة لغزة حتى إيقاف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".

في سياق متصل، قصف الطيران الأمريكي البريطاني منطقة بحيص بمديرية ميدي بمحافظة حجة، وفقاً لقناة المسيرة التابعة للحوثيين.

جدير بالذكر، أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا تستهدفان مواقع للحوثيين في اليمن، منذ مطلع العام الجاري، رداً على هجمات الحوثيين على مناطق في إسرائيل، وعلى السفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية أو السفن المرتبطة بهم، مساندة "للفلسطينيين في غزة"، على حد وصف الجماعة.