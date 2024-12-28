مدير منظمة الصحة العالمية: دوي القصف الإسرائيلي على صنعاء ما زال في أذني

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم السبت إنه نجا من الموت بأعجوبة خلال الغارات الإسرائيلية على مطار صنعاء الدولي أول أمس الخميس.

وذكر جيبريسوس في مقابلة مع راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن الانفجارات التي هزت المبنى كانت تصمّ الآذان لدرجة أن الطنين ما زال في أذنيه رغم مرور أكثر من 24 ساعة.

وقال "لا أعلم إن كان قد أثر على أذني. الانفجار كان مدويّا جدا. ضُربت صالة المغادرة بالقرب منا، وبعدها برج المراقبة الجوية".

وتابع قائلا "كانت الفوضى عارمة. الناس في ذهول ويهرولون في كل مكان ولا ملجأ لهم. كنا مكشوفين تماما".

وشنت إسرائيل غارات واسعة على اليمن مساء الخميس، فقد استهدفت مطار صنعاء الدولي ومواقع حيوية في الحديدة غربي البلاد، مخلفة 4 قتلى و20 جريحا، وفقا لما أعلنته جماعة أنصار الله (الحوثيين).

وكان مدير منظمة الصحة العالمية ومعه وفد من الأمم المتحدة في ذلك الوقت يستعدون للصعود إلى الطائرة لمغادرة مطار صنعاء بعدما اختتموا مهمة لتقييم الوضع الصحي والإنساني في اليمن والتفاوض من أجل الإفراج عن عاملين أمميين محتجزين هناك، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال غيبريسوس "إنه الحظ، وإلا لكان الصاروخ سقط على رؤوسنا لو انحرف قليلا… زميلي قال لي بعدها إننا نجونا من الموت بأعجوبة".