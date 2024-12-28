أحمد الشرع يلتقي وفدا بحرينيا رفيع المستوى في دمشق

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التقى قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، اليوم السبت، وفدًا بحرينيًا رفيع المستوى في القصر الجمهوري بالعاصمة دمشق.

وقالت وكالة الأنباء السورية، إن الوفد يترأسه رئيس جهاز الأمن الاستراتيجي البحريني الشيخ أحمد بن عبد العزيز آل خليفة.

قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع يلتقي وفدا بحرينيا رفيع المستوى برئاسة رئيس جهاز الأمن الاستراتيجي معالي الشيخ أحمد بن عبد العزيز آل خليفة.#سانا pic.twitter.com/4fJ4yBm9Ld — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) December 28, 2024

وأول أمس الخميس، زار وفد أمني عراقي برئاسة رئيس المخابرات العراقية حميد الشطري، العاصمة السورية دمشق، حيث التقى أحمد الشرع في أول زيارة يجريها وفد حكومي عراقي إلى سوريا منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية «واع»، عن مصدر رفيع المستوى، قوله إن الوفد العراقي ناقش مع الإدارة السورية الجديدة قضايا تتعلق بحماية الحدود والتعاون بشأن منع عودة نشاط عصابات داعش الإرهابية، بالإضافة إلى حماية السجون التي تضم عناصر داعش داخل الأراضي السورية.