الصندوق العالمي للطبيعة في ألمانيا يعلن عن الرابحين والخاسرين لعام 2025

ذكر الصندوق العالمي للطبيعة في ألمانيا، في تقرير اليوم الأحد، أن بعض الحيوانات كانت أوضاعها أفضل من غيرها هذا العام، إذ شهدت الظباء والوشق والكوالا والسلاحف عاما أفضل مقارنة بحيوانات وحيد القرن الأبيض وفقمات القطب الشمالي والشعاب المرجانية.

وقال التقرير إن العديد من أنواع الطيور كانت أوضاعها أسوأ على مستوى العالم، حيث أثرت إنفلونزا الطيور بشكل خاص على طيور الكركي في ألمانيا.

وأضاف التقرير أن تراجع العوالق النباتية يشكل تهديدا لعنصر غذائي أساسي في المحيطات.

وقالت مديرة قسم حماية الطبيعة في الصندوق العالمي للطبيعة في ألمانيا، كاترين زامزون، إن الأسباب الرئيسية لانقراض الأنواع تشمل تدمير الموائل الطبيعية، والصيد الجائر، والاستخدام المفرط، والأنواع الدخيلة، والتلوث البيئي، وأزمة المناخ.

وأضافت زامزون "لكن هذا يعني أيضا أن الإنسان يملك مفتاح حل هذه الأزمة".