البنك المركزي: لا نتأخر على أي قطاع في الدولة

عامر: جاهزين لمساندة أي قطاع عبر التمويل المدروس الرشيد اللي يجيب الفلوس تاني الحكاية مش أي حد هياخد فلوس وخلاص



قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن البنك رفع مبادرة قطاع السياحة من خمسة مليارات جنيه إلى 50 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن إضافة 50 مليار جنيه إلى قطاع السياحة مبادرة ضخمة وبسعر فائدة منخفض.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الثلاثاء، أن البنك بدأ النظر في ملف المتعثرين، خاصة فنادق طابا ونويبع وسانت كاترين، لعدم جاهزية عدد كبير من الفنادق لاستقبال السياح العشر سنوات الماضية بعد 2011.

وأكد أن البنك لا يتأخر عن أي قطاع في الدولة، مستطردًا: «هدفنا إن الدنيا تقوم كان عندنا مشاكل الأعوام الماضية لكننا تخطينها وجاهزين اليوم لمساندة أي قطاع عبر التمويل المدروس الرشيد اللي يجيب الفلوس تاني الحكاية مش أي حد هياخد فلوس وخلاص لازم على أساس».

وأشار إلى أن الاستقرار الحادث الفترة الماضية ساهم في عودة السياحة مرة أخرى، ذاكرًا أن وزيرة السياحة أعلنت أرقام السياحة العام الماضي بمقدار 12.6 مليار دولار، وهو أعلى رقم في تاريخ السياحة في مصر.