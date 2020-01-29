مهرجان أسوان لأفلام المرأة يستحدث «جائزة نوت للإنجاز»

استحدثت إدارة "مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة " جائزة تقديرية في مجال قضايا المرأة، تحمل اسم "جائزة نوت للإنجاز"، على أن تكون الجائزة ذات صبغة دولية ، ويتم منحها سنويا لشخصية كان لها إسهام كبير في مواجهة المشاكل والتحديات التي تواجه المرأة.

واختارت إدارة المهرجان، السفيرة ميرفت التلاوي، لتكون أول سيدة تحصل على الجائزة ، نظرا لإسهاماتها الكبيرة في مجال قضايا المرأة على المستويين المحلي والدولي، حيث تبنت اقتراح الإعلان العالمي الصادر عن الأمم المتحدة عام 1974 الذي أعطى حماية خاصة للنساء والأطفال في أوقات الحروب والنزاعات المسلحة - وذلك على المستوى الدولي، كما تولت رئاسة المؤتمر الذي أصدر إعلان الأمم المتحدة حول مكافحة العنف ضد المرأة عام 1992.

وعلى المستوى المحلي، ساهمت السفيرة التلاوي خلال عملها كوزيرة للتأمينات والشؤون الاجتماعية في تخصيص خط ائتمان لتسهيل حصول المرأة الريفية على القروض المالية من بنك ناصر الاجتماعي، وإصدار بطاقات تحقيق شخصية للنساء "الفقيرات" مما يسهل حصولهن على العديد من الخدمات.

وخلال مسيرتها المهنية الطويلة التي تمتد لأكثر من أربعين عاما، شغلت السفيرة التلاوي العديد من المناصب، حيث عملت سفيرة لمصر في اليابان والنمسا، كما شغلت منصب وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية من عام 1997 إلى عام 1999، والوكيل السابق للأمين العام للأمم المتحدة، والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الأسكوا" منذ أوائل عام 2001 إلى عام 2007 كأول سيدة عربية تتولى هذا المنصب، كما تولت رئاسة المجلس القومي، والمديرة العامة لمنظمة المرأة العربية.