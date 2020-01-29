 وزير الدفاع الإثيوبي يبحث في فرنسا سبل الحصول على معدات عسكرية - بوابة الشروق
الأربعاء 29 يناير 2020 6:39 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ستحرص على زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام؟

النتـائـج تصويت

وزير الدفاع الإثيوبي يبحث في فرنسا سبل الحصول على معدات عسكرية

أديس أبابا - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 29 يناير 2020 - 6:15 م | آخر تحديث : الأربعاء 29 يناير 2020 - 6:15 م
يقوم وفد من إثيوبيا برئاسة وزير الدفاع ليما ميجرسا حاليا بزيارة رسمية إلى فرنسا لبحث حصول بلاده على معدات عسكرية.

وأوردت وكالة الأنباء الإثيوبية اليوم الأربعاء أنه من المتوقع أن يلتقي الوفد، الذي يضم كبار ضباط الجيش، بمسؤولي المكتب الرئاسي ووزير الدفاع ووزير الخارجية بفرنسا ورئيس أركان الجيش الفرنسي.

وتهدف الزيارة أيضا إلى تعزيز الشراكة بين البلدين في مجال التدريب وتوفير المعدات للقوات الجوية والبحرية الإثيوبية، وفقا للسفارة الإثيوبية في باريس.

ووقعت إثيوبيا وفرنسا اتفاقية تعاون عسكري في مارس 2019، الاتفاق الذي سيساعد إثيوبيا على بناء قوات بحرية في الوقت الذي تسعى فيه باريس لتعزيز روابط اقتصادية مع أديس أبابا.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك