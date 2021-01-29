ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ووزير خارجية أمريكا يبحثان سبل تجديد الشراكة الثنائية

بحث الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن؛ سبل تجديد الشراكة بين بروكسل وواشنطن، قضايا الأمن والسياسة الخارجية ذات الاهتمام المشترك.



وذكرت وكالة أنباء (آكي) الإيطالية اليوم الجمعة أن ذلك جاء في مكالمة هاتفية أجراها بوريل مع الوزير الأمريكي مهنئاً إياه على توليه المنصب ومعبراً عن تطلعه للعمل معه خلال السنوات المقبلة.



وأشار بوريل، في بيان صادر عن مكتبه بهذا الشأن، إلى أن جهود تعزيز النظام العالمي سهلتها عودة الولايات المتحدة الأمريكية المرحب بها إلى كل من اتفاق باريس للمناخ ومنظمة الصحة العالمية.



وجه بوريل دعوة للوزير الأمريكي للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في أقرب فرصة.



يذكر أن المسؤولين الأوروبيين أبدوا تفاؤلاً كبيراً بعودة العلاقات عبر الأطلسي إلى سابق عهدها مع وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى سدة الحكم، بعد أربع سنوات من التوتر خلال فترة حكم سلفه دونالد ترامب.