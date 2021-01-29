بوتين يوقع وثيقة تمديد معاهدة ستارت مع الولايات المتحدة لـ5 سنوات

وقّع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الجمعة، على قانون بشأن التصديق على اتفاقية تمديد لمدة 5 سنوات لمعاهدة "ستارت" المبرمة بين روسيا والولايات المتحدة والمتعلقة بتدابير التقليص المستقبلي للأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها، وذلك قبل أسبوع واحد من انتهاء العمل بها.

وقال الكرملين، في بيان: "وقّع الرئيس على القانون الفدرالي بشأن التصديق على اتفاق تمديد المعاهدة بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأميركية، بشأن تدابير تقليص الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها، المؤرخة في 8 أبريل 2010"، مشيرا إلى دخول التمديد حيّز النفاذ اعتبارا من اليوم، حسب وكالة أنباء "سبوتينك" الروسية.

وأكد الكرملين أن التمديد يلبي المصالح القومية لروسيا، ويسمح بالحفاظ على التنبؤ في العلاقات الاستراتيجية بين روسيا والولايات المتحدة، كما سيسهم في تطوير عملية نزع السلاح النووي.

وكان بوتين ونظيره الأمريكي، جو بايدن، قد أعربا خلال أول محادثة هاتفية بينهما، الثلاثاء الماضي، عن ارتياحهما بتبادل المذكرات الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق بشأن تمديد معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت-3".

وصدَق البرلمان الروسي (مجلس الدوما) خلال جلسته، أمس الأول، على اتفاق تمديد المعاهدة مع الولايات المتحدة لمدة خمس سنوات أخرى.

واعتبر نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن تمديد معاهدة "ستارت" قد يمهد لاتفاقيات جديدة في مجال الأمن الاستراتيجي. وقال إن تمديد العمل بالمعاهدة دون شروط مسبقة يُعد "إنجازا مهما للغاية للعلاقات الروسية الأميركية، التي تمر بأوقات صعبة اليوم".