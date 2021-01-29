وزير الرياضة يشهد مباراة أسبانيا والدنمارك

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يشهد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وحسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، مباراة نصف النهائي بين منتخبي اسبانيا والدنمارك بصالة ستاد القاهرة الدولي، ضمن فعاليات بطولة العالم لليد والتي تستضيفها مصر.

حضر المباراة سڨند أوليج سفير الدنمارك بمصر، السيد كانديدو كريسيس المستشار الثقافي بسفارة أسبانيا، هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد ورئيس اللجنة المنظمة.

تاهلت أسبانيا الي نصف النهائي بعد تغلبها علي قطر في مباراة سهلة بنتيجة 31-26, كما تأهل منتخب الدنمارك علي حساب المنتخب المصري بركلات الترجيح بنتيجة 39-38.

الجدير بالذكر أن منتخب السويد تأهل إلي المباراة النهائية بعد تغلبه علي منتخب فرنسا بنتيجة 32-26، ليلاقي الفائز من أسبانيا والدنمارك.