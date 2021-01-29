وكيل صحة الإسكندرية يتفقد العنايات المركزة بـ3 مستشفيات عزل

قام وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، الدكتور سعيد السقعان بزيارة تفقدية لمستشفيات العزل، أمس الخميس بدءا بزيارة مستشفى صدر المعمورة حيث تفقد سير العمل بأقسام العناية المركزة والاستقبال والأقسام الداخلية والصيدلية وغيرها من أقسام المستشفى.

واطمأن وكيل الوزارة أثناء الزيارة على حالة شبكة الغازات بالمستشفى، وتأكد من صيانتها بصورة منتظمة وتوفير الأكسجين الكافي للمرضى وتشغيل مولد كهربائي جديد، كما قام بزيارة عدد من مرضى كوفيد- 19 بالقسم الداخلي، واطمأن بنفسه على حالتهم الصحية والخدمة الطبية المقدمة لهم.

ثم توجه وكيل الوزارة، إلى مستشفى الجمهورية العام، حيث تفقد وحدة الغسيل الكلوى والاطمئنان على مرضى «كوفيد-19» في الأماكن المخصصة لهم بالوحدة ومحطة معالجة المياه بها، وتفقد قسم العناية المركزة لمرضى كورونا واطمأن على كفاءة خزان الأكسجين وشبكة الغازات، وتابع أرصدة المستلزمات الطبية وأمر بسرعة طلب أي أصناف أوشك رصيدها على الانتهاء والتأكد بصورة مستمرة من توافر كافة المستلزمات العلاجية والأدوية ومستلزمات مكافحة العدوى بكميات كافية.

واختتم «السقعان» جولاته بزيارة مستشفى العجمي المركزي، حيث قام بالاطمئنان على سير العمل وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية بكميات كافية، مشددا على التأكد المستمر من توافر أرصدة كافية من تلك المستلزمات والأدوية.

، كما قام بزيارة عدد من مرضى كوفيد- ١٩ ومنهم اثنين من مصابي الفريق الطبي، مؤكدا على تقدير الدولة شعبا وحكومة لما يبذله الفريق الطبي من جهد وما يتعرض له من مخاطر في معركة الإنسانية ضد الفيروس.

رافق وكيل الوزارة أثناء الجولة الدكتورة "عزة الفناجيلى" - وكيل المديرية للشئون الوقائية والدكتورة "ميرفت السيد" – وكيل المديرية للشئون العلاجية ، والدكتور "عماد خلف" - مدير عام الطب الشئون العلاجية – والدكتور "وليد زاهر" مدير عام الشئون الوقائية وعدد من قيادات المديرية.