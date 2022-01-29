روسيا تؤكد نقل معدات عسكرية إلى بيلاروس

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن روسيا أتمت عملية نقل أولية لمعدات عسكرية إلى بيلاروس المجاورة قبل المناورات العسكرية المشتركة المقرر إجراؤها في منتصف فبراير المقبل.

وذكرت الوزارة أن انظمة صواريخ "بانتسير-إس" المضادة للطائرات قصيرة المدى وصلت الآن إلى بيلاروس لتنضم إلى عدة طائرات مقاتلة من طراز سوخوى – 35، قد تم نقلها بالفعل إلى البلاد، وأضافت أن نظام الدفاع الجوى (إس 400) تعبر حاليا إلى بيلاروس.

وأثارت خطط موسكو ومينسك لإجراء مناورات عسكرية مشتركة في بيلاروس خلال الفترة من 10 إلى 20 شباط/فبراير قلقا في الغرب نظرا للأزمة الأوكرانية الحالية، لاسيما وأنه من المقرر أن تجرى أجزاء من المناورة فى جنوب بيلاروس المتاخمة لأوكرانيا.

وأعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها إزاء احتمال أن تتمركز موسكو بقوات في بيلاروس بحجة المناورات ثم تهاجم أوكرانيا من هناك . وتنفي موسكو وجود مثل هذه الخطط.