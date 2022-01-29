وزير الخارجية الأمريكي ونظيره الإكوادوري يبحثان التعاون الثنائي

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظيره الإكوادوري خوان كارلوس هولجوين التعاون الثنائي في مكافحة المخدرات والأمن والهجرة غير الشرعية، فضلا عن مكافحة تغير المناخ.

وأكد الجانبان - وفق ما أورده موقع الخارجية الأمريكية الإلكتروني، اليوم /السبت/ - أهمية القيم المشتركة والتعاون المستمر لمساعدة الحكومات الديمقراطية على تحقيق أهدافها، وتبادلا الاهتمام بتوسيع الفرص التجارية والاستثمارية الثنائية.

ومن جهته، استعرض بلينكن الجهود الدبلوماسية الحالية لمعالجة الأزمة التي أثارها الحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا.