لندن: جونسون يجري محادثات هاتفية مع بوتين بشأن أزمة أوكرانيا هذا الأسبوع

قال متحدث باسم الحكومة البريطانية، إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيجري محادثات هاتفية، هذا الأسبوع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن أزمة أوكرانيا.

وقال متحدث باسم (داونينج ستريت) وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية اليوم السبت، "إن رئيس الوزراء مصمم على تسريع الجهود الدبلوماسية وتعزيز الردع لتجنب إراقة الدماء في أوروبا".

وأضاف أن "جونسون سيؤكد مجددا حاجة روسيا إلى التراجع والانخراط الدبلوماسي عندما يتحدث إلى الرئيس بوتين هذا الأسبوع".

ويأتي ذلك وسط تصاعد التوترات بين أوكرانيا وروسيا، وبعد أن طلب جونسون من قيادات الدفاع والأمن النظر في المزيد من الخيارات العسكرية الدفاعية في أوروبا، خلال إحاطة استخباراتية رفيعة المستوى حول الوضع الأسبوع الماضي.

وبحسب الصحيفة، سينظر رئيس الوزراء البريطاني في مجموعة من الخيارات لردع العدوان الروسي في المنطقة، تشمل عمليات انتشار جديدة للقوات وتعزيز دفاعات الناتو عقب اجتماع لوزارة الدفاع البريطانية نهاية هذا الأسبوع.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن تعلن وزارة الخارجية البريطانية عن عقوبات أكثر صرامة على موسكو بعد غد الاثنين ما يعني أن المملكة المتحدة يمكن أن تستهدف المصالح الاستراتيجية والمالية لروسيا.