هولندا تسجل 65 ألفا و52 إصابة جديدة بكورونا و17 وفاة

سجلت هولندا 74 ألفا و309 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، بالإضافة إلى 11 وفاة جديدة، وفقا لبيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم السبت.

يذكر أن أعلى حصيلة إصابات سجلتها هولندا كانت أمس الجمعة، 29 يناير الجاري، واليوم السبت، بواقع 74 ألفا و309 إصابات، وجاءت أعلى حصيلة وفيات يوم 7 أبريل 2020، بواقع 234 وفاة.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين و291 ألفا و437 إصابة، والوفيات إلى 21 ألفا و71.01%.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 33 مليونا و29 ألفا و280 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في هولندا حتى الآن. وتلقى 12 مليونا و398 آلاف و696 من السكان تطعيما كاملا ضد الوباء، بواقع 01ر71 في المئة.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.