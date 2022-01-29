القوات الجوية الألمانية تشارك في تأمين المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي في رومانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تشارك القوات الجوية الألمانية في تأمين المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في رومانيا بثلاث طائرات من طراز يوروفايتر خلال شهري فبراير ومارس المقبلين.

وقالت القوات الجوية الألمانية (لوفتفافه) اليوم الجمعة إن الهدف هو أن تكون القوات جاهزة عندما يتم رفع حالة الإنذار لرحلات الحماية المشتركة من خلال طائرات يوروفايتر الألمانية والإيطالية.

يعد هذا جزء من مهمة الحلف المسماة "تعزيز الشرطة الجوية في الجنوب" في دولة رومانيا كمساهمة في التضامن بين أعضاء الحلف.

وأضاف سلاح الجو الألماني قائلا: "سيتم دمج الوحدة الألمانية إلى حد كبير في الوحدة الإيطالية في موقع التمركز، ويتيح مفهوم التشغيل البيني هذا إمكانية النمو السريع لوحدة الدفاع الجوي الحالية وتقويتها مع القليل من الجهد من حيث المواد والأفراد".

تم التخطيط لإعارة الطائرات لبعض الوقت.

وقال البيان إن هذه العمليات تتم "بشكل افتراضي بأسلحة جو – جو".

تنتمي طائرات يوروفايتر وطواقمها إلى السرب التكتيكي رقم 74 للقوات الجوية الألمانية ومقره نويبورج على نهر الدانوب(في ولاية بافاريا).