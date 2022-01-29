تونس تفشل في فك عقدة بوركينا فاسو وتودع ربع نهائي أمم إفريقيا

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حسم منتخب بوركينا فاسو التأهل لنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، بالفوز على نظيره التونسي اليوم السبت، بهدف دون رد في اللقاء الذي اقيم على ستاد رومدي أدجيا.

وسجل هدف منتخب بوركينا فاسو الوحيد في المباراة دانغو واتارا في الدقيقة 45 وقبل إطلاق صافرة النهاية بلحظات.

وحاول لاعبو تونس تعديل النتيجة إلا أن دفاع منتخب بوركينا فاسو كانت له الكلمة الأخيرة وحسم المقعد الثاني بعد الكاميرون.

وبهذه النتيجة يواصل منتخب الخيول عقدته لنسور قرطاج حيث تقابلا المنتخبات في نسختي 1998 و2017 وفشل المنتخب التونسي وقتها في الصعود للدور التالي.

ففي نسخة 1998 التي استضافتها بوركينا فاسو، نجح منتخب الخيول في التأهل لنصف النهائي وإقصاء تونس من البطولة بركلات الترجيح، أما في نسخة 2017 التي اقيمت في الجابون تلقى المنتخب التونسي الهزيمة بنتيجة 2-0.

وينتظر منتخب بوركينا فاسو الفائز من مباراة السنغال وغينيا الاستوائية لمواجهته في الدور النصف النهائي من البطولة التي ستنتهي يوم 6 فبراير المقبل.