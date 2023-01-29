المفوضة الروسية لحقوق الإنسان تطالب كييف باحترام اتفاقية جنيف بشأن حماية المدنيين زمن الحرب

خاطبت المفوضة الروسية لحقوق الإنسان تاتيانا موسكالكوفا، كلا من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، لحث كييف على مراعاة اتفاقية جنيف بشأن حماية المدنيين زمن الحرب.



وقالت موسكالكوفا، عبر تطبيق "تلجرام" اليوم الأحد "إن تصرفات الجيش الأوكراني انتهكت بوقاحة المادة 18 من اتفاقية جنيف لعام 1949 بشأن حماية المدنيين في زمن الحرب"، بحسب ما أوردت وكالة تاس الروسية للأنباء.



وأضافت موسكالكوفا أن اتفاقية جنيف تنص بوضوح على ما يلي "لا يمكن مهاجمة المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم المساعدة للجرحى والمرضى والعجزة والنساء النفاس تحت أي ذريعة كانت."



وقالت موسكالكوفا "أخاطب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وأطالبهما بعدم التستر على انتهاك حقوق الإنسان، وحث السلطات الأوكرانية على احترام اتفاقية جنيف."



وأدلت مفوضة حقوق الإنسان الروسية بهذا التصريح بسبب هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على مستشفى بقرية نوفويدار في جمهورية لوجانسك الشعبية، بحسب تاس.