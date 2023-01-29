متحدث الرئاسة: العلاقات المصرية الأرمينية تحظى بإرث تاريخي وثقافي وعلاقات شعبية وطيدة

أكد السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن العلاقات المصرية الأرمينية تحظى بإرث تاريخي وثقافي وعلاقات شعبية وطيدة تستند إلى دور الجالية المصرية الأرمينية في دعم التواصل المستمر بين الجانبين بما يشكل أساساً متميزاً لعلاقات التعاون والتنسيق على الصعيد السياسي، كما كانت مصر من أوائل الدول وأول دولة عربية أقامت علاقات دبلوماسية مع أرمينيا عقب استقلالها.

وقال المتحدث في تصريحات خاصة بمناسبة زيارة الرئيس لارمينيا وهى الأولى من نوعها في تاريخ البلدين ، إنه فيما يتعلق بمحطات الزيارات المتبادلة بين البلدين والتعاون الثنائي، فإن زيارة الرئيس الأرميني الأسبق "روبرت كوتشاريان" في إبريل 2007 إلى القاهرة كانت آخر زيارة رئاسية أرمينية لمصر على المستوى الثنائي، كما عقدت في ييريفان في يوليو 2022 الجولة العاشرة من المشاورات السياسية بين مصر وأرمينيا، وهناك تعاون برلماني كذلك، كما تعد مصر من أهم المقاصد السياحية للمواطنين الأرمن، وتوحد لجنة مشتركة بين البلدين، للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني.

كان السفير بسام راضي أوضح أن الرئيس السيسي سيلتقى صباح اليوم بكلٍ من السيد "نيكول باشينيان" رئيس وزراء جمهورية أرمينيا، والسيد "فاهاجن خاتشاتوريان" رئيس الجمهورية، حيث من المنتظر أن يتم تبادل الرؤى بشأن سبل تعظيم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين على شتى الأصعدة وفي كافة القطاعات، خاصةً التجارية والاستثمارية، فضلاً عن التباحث بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.