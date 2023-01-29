عبد لله هشام يتوج بذهبية الكوميتيه بالدوري العالمي للكاراتيه

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توج عبد الله هشام لاعب منتخب الكاراتيه بذهبية الكوميتيه رجال لوزن -75 كجم بالدوري العالمي للكاراتيه المقام حاليا في استاد القاهرة .

وتوج عبد الله بالذهبية بعد فوزه على الإيطالي دانييلي دي فيفي في النهائي.

وكانت قد توجت ريم سلامة بذهبية الكوميتيه سيدات لوزن -50 كجم.

وحصلت ريم على الذهبية بعد فوزها على الفنزويلية يورجيليس سالازار في النهائي.

وكان قد نجح ابطال مصر في الكاراتيه في التتويج بسبع ميداليات برونزية اليوم ضمن بطولة الدوري العالمي التي تستضيفها مصر حاليًا في ستاد القاهرة.

وجاءت الميداليات البرونزية من نصيب كريم ابو عيطة ضمن منافسات وزن تحت 60 كيلو جراما بعد فوزه علي بطل أذربيجان جوليف أميناجا ومحمود بدوي في منافسات الكوميتيه لوزن فوق 84 كيلو جراما عقب تغلبه علي الأذربيجاني أسيمان جوربانلي.

وأحلام يوسف في منافسات وزن تحت 55 كيلو جرامًا عقب فوزها علي بطلة الجزائر جيهاد سيودا .

وبسملة حسن في منافسات وزن تحت 61 كيلو جراماً بعد فوزها علي السويسرية نينا رادنوفيتش.

وفريال اشرف في منافسات الكوميتيه وزن تحت 68 كيلو جراما عقب التغلب علي اليابانية كايو سوميا.

وسهيلة اسماعيل في منافسات الكوميتيه وزن فوق 68 كيلو جرامًا بعد الفوز علي التركية نورهيرا كاساتورا.

ودينا مصطفي في ذات المنافسات عقب الانتصار علي الاسبانية ماريا توريس.

وتحظى البطولة باشادات عالمية من الفرق المشاركة ومن وفد الاتحاد الدولي للكاراتيه حيث أكد أنطونيو سينوس رئيس الاتحاد الدولي على رضاءه التام عن التنظيم المصري للبطولة وثقته في تنظيم الاتحاد المصري لبطولة العالم 2025 على أعلى مستوى خاصةً مع دعم الدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي.