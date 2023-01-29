 بنزيما يضمن البقاء مع ريال مدريد - بوابة الشروق
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بنزيما يضمن البقاء مع ريال مدريد

شريف أبو حمد
نشر في: الأحد 29 يناير 2023 - 10:05 م | آخر تحديث: الأحد 29 يناير 2023 - 10:05 م
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن آخر تطورات مستقبل اللاعب الفرنسي كريم بنزيما رفقة ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، حيث ينتهي تعاقده مع اللوس بلانكوس مع نهاية الموسم الجاري.

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