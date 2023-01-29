بنزيما يضمن البقاء مع ريال مدريد

وذكرت صحيفة " ABC " المقربة مع النادي الملكي، أن كريم بنزيما هو اللاعب الوحيد في اللاعبين الذي تنتهي عقودهم مع ريال مدريد مع نهاية الموسم، الذي ضمن البقاء داخل ملعب سانتياغو برنابيو، من خلال توقيع عقد جديد.

وأشارت الصحيفة أن مستقبل لوكا مودريتش وماركو أسينسيو وداني سيبايوس كلها غير واضحة وستعتمد على أدائهم في بقية الموسم.

وفي سياق آخر متصل، لايزال توني كروس لم يحسم مستقبله بعد داخل ملعب سانتياغو برنابيو، على الرغم من تقديم النادي الملكي لعقد جديد لمدة عامين، لكن اللاعب الألماني قد استقر على الإفصاح عن مستقبله مع نهاية شهر فبراير.

يذكر أن تعاقد كريم بنزيما رفقة ريال مدريد سينتهي مع نهاية الموسم الجاري، كما أن الفرنسي قد توج في وقت سابق من هذا العام بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.