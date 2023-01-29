شركة بوينج الأمريكية تستعد لتوظيف 10 آلاف فى 2023

وذكرت شبكة (سي إن بي سي) الإخبارية الأمريكية اليوم الأحد، أن بوينج تتوقع نموا في وحداتها للأعمال على الأرجح وكذلك أقسام الهندسة والتصنيع، ومع ذلك خططت الشركة لخفض بعض أدوار الموظفين الموجودة حاليا بقطاع الدعم.. ويأتي ذلك بعد أيام من كشف الشركة عن نتائج أعمالها الفصلية عن الربع الأخير من عام 2022.

وصرح رئيس الشركة ديف كالهون بأن بوينج حققت تقدما ضخما خلال التعافي من مرحلة ما بعد الجائحة لكن التحديات لا تزال قائمة.. لقد حققنا ما يزيد على 3 مليارات دولار من التدفق النقدي الحر في الربع الأخير من العام الماضي بقيادة التقدم المحقق في الأداء والطلب القوي، وساعد ذلك في خلق تدفق نقدي إيجابي عن إجمالي العام لأول مرة منذ عام 2018.