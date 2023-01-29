تجارية الجيزة تجتمع مع غرفة بنغازي لتوثيق التعاون بينهما

رئيس غرفة بنغازي يطالب رجال الأعمال المصريين باقتحام السوق الليبية

عقدت الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة اجتماعا مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة ببنغازي بدولة ليبيا لدعم روابط العمل المشترك في مجالات التجارة والصناعة والخدمات في كل من مدينتي الجيزة وبنغازي برئاسة النائب عادل ناصر رئيس غرفة الجيزة، وصالح العبيدي رئيس غرفة بنغازى.



جاء ذلك بحضور عبد الله غراب النائب الأول لرئيس الغرفة وأحمد الخولى سكرتير عام الغرفة والأعضاء صابر سرور ومجدى عرابي وعادل رزين المستشار الاقتصادى للغرفة ومشاركة مصباح العمرونى وجعفر منصور ومحمد خير رافع من الجانب الليبى.



وأكد النائب عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، أن الروابط التاريخية التي تربط جمهورية مصر العربية ودولة ليبيا الشقيقة تمتد إلى آلاف السنين وتربطها علاقات تجارية تستند إلى أسس قوية تدعمها السياسة الاقتصادية التي تنتهجها كل من البلدين.

وأضاف ناصر، أن الغرف التجارية هى المؤسسات التي تقوم بتنمية العلاقات التجارية بين الدول لما لها من فاعلية ومرونة وخبرة عملية في دراسة الأسواق واحتياجاتها ولكونها الممثل الشرعي لقطاع التجارة ورجال الأعمال في كافة المجالات الاقتصادية.



وأوضح رئيس تجارية الجيزة أنه تم الاتفاق على تنظيم معارض وأسواق تجارية تحت إشراف الغرفتين بما يتيح لأعضاء كل غرفة الوقوف على مدى التقدم في الإنتاج الصناعي في البلدين بهدف زيادة التبادل التجار بالاضافة إلى تبادل النشرات والمعلومات والاحصائيات الاقتصادية في كل من الغرفتين لتكون مرجعا ومصدرا للبيانات التي يمكن لكل غرفة ان تمد بها أعضائها للتعرف على حجم الإنتاج ومستوى الأسعار واحتياجات السوق من السلع المختلفة



من جانبه، طالب صالح العبيدى رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة ببنغازى الشركات المصرية باقتحام السوق الليبية، وعدم ترك المجال لشركات الدول الأوربية والآسيوية التي تعمل الآن للسيطرة على الأسواق الصليبية.



وأضاف العبيدى، أن الاجتماع أكد على ضرورة العمل على تبادل الوفود التجارية بين البلدين لزيادة التبادل التجاري والتعاون في مجال الاستثمار المشترك بين أعضاء الغرفتين في مجالات الصناعة والخدمات وتفعيل بنود الاجتماعات والاتفاقيات التي تتم للاستفادة منها فى تقريب وجهات النظر التجارية بين رجال الأعمال والشركات فى البلدين وأن تقوم كل غرفة بحل المشاكل التي تنشأ بين المتعاملين في القطاع التجاري عن طريق لجان التحكيم المشتركة.



وذكر عبد الله غراب نائب رئيس غرفة الجيزة، أن الشعوب هى ما تقوم بتقريب المسافات بين الدولة وأن علاقات مصر وليبيا تتسم بمميزات منها النسب والمصاهرة بين العائلات المصرية والليبية وتواجد العائلات المشتركة فى كل من الدولتين، وأن التعاون بين البلدين يمتد عبر السنين مما يمهد الطريق لعلاقات تجارية مستقبلية ناجحة في إطار التعاون المشترك تحت مظلة الغرف التجارية.