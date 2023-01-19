حسام البدري يكشف مميزات صفقة الأهلي الجديدة أحمد قندوسي



أشاد حسام البدري المدير الفني السابق لفريق وفاق سطيف الجزائري، بصفقة انتقال أحمد قندوسي إلى النادي الأهلي، مؤكدا بأنه لاعب مميز ومنضبط فنيا وتكتيكيًا، وسيفيد الفريق الأحمر كثيرًا خلال الفترة المقبلة.

وقال البدري، أن قندوسي لاعب منضبط ويحافظ على نفسه بشكل جيد من الناحية البدنية، كما أنه يمتلك قدرات خاصة تمنحه إمكانية اللعب في أكثر من مركز داخل المستطيل الأخضر، مؤكدًا بأنه سيكون إضافة هامة للأهلي، وسيصبح له شأن كبير في صفوف الفريق.

وأضاف، أن المدرب السويسري مارسيل كولر، سوف يستفيد كثيرًا من قندوسي، خصوصًا أنه يجيد في مراكز وسط الملعب الهجومية، فهو لاعب مميز ومنضبط تكتيكيًا ولديه قدرات تهديفية خاصة بجانب صناعة اللعب.

وأكد البدري، أن قندوسي كان من أبرز اللاعبين في وفاق سطيف، خلال تواجده مع وفاق سطيف، مؤكدًا بأنه يعتبر أفضل لاعب جزائري خلال الموسم الماضي، وأيضًا خلال الفترة الأخيرة من بطولة الدوري الجزائري.

وتوقع البدري نجاح أحمد قندوسي مع الأهلي، لأن لديه مميزات وسمات شخصية، تجعله صفقة رابحة للمارد الأحمر، خصوصًا أنه مميز من الناحية الفنية والبدنية، كما أنه منضبط داخل وخارج الملعب.