الجيش الكويتي ينفذ رماية تدريبية برية وبحرية بالذخيرة الحية غدا الثلاثاء

أعلن الجيش الكويتي أنه سينفذ غدا الثلاثاء، رماية تدريبية برية وبحرية بالذخيرة الحية في عدة ميادين، وتستمر حتى 6 فبراير المقبل.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي، اليوم الاثنين، في بيان صحفي، إن الرمايات ستنفذ في ميدان الأديرع غدا وبعد غد وفي يوم 6 فبراير المقبل.

وأضاف أن الرماية في الميدان البحري ستنفذ في الرابع من فبراير المقبل في الموقع 5ر16 ميل بحري شرق رأس الجليعة، امتدادا لجزيرة قاروه بمسافة 6 أميال بحرية شرق رأس الزور امتدادا إلى جزيرة أم المرادم وكذلك في جزيرة فيلكا في السادس من فبراير المقبل.

ولفت إلى أن الرمايات ستنفذ من الساعة السابعة صباحا حتى السادسة مساء، داعيا جميع المواطنين والمقيمين من مرتادي البر والبحر إلى عدم الاقتراب من المناطق المذكورة خلال الفترة المعلنة حرصا على سلامتهم.