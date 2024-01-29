صحة غزة: ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي لـ26 ألفا و637 شهيدا منذ 7 أكتوبر

شهداء فلسطين في مستشفى الأقصى - د ب أ

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، بأن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 14 مجزرة ضد العائلات راح ضحيتها 215 شهيدًا و300 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت صحة غزة في بيان، إنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 26 ألفًا و637 شهيدًا وكذلك 65 ألفًا و387 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ولفتت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل تشديد حصاره لمجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، ما يشل قدرات المنظومة الصحية في إنقاذ الجرحى نتيجة الحصار ونفاد العديد من أدوية التخدير.