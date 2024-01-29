ألمانيا: خطط إسرائيل لتهجير الفلسطينيين غير مقبولة نهائيا

قالت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الاثنين، إن خطط إسرائيل بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة غير مقبولة بتاتا.



وأضافت الخارجية الألمانية في بيان صحفي، نشرته وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، أن «هذه الخطط ستزيد الأوضاع سوءا وتخالف القانون الدولي».



يُذكر أن منظمات استعمارية عقدت أمس الأحد، اجتماعا استعماريا في القدس المحتلة، بعنوان: «عودة الاستعمار لقطاع غزة وشمال الضفة الغربية المحتلة»، بحضور 11 وزيرا إسرائيليا و15 عضو كنيست من الائتلاف اليميني الحاكم.



ودعا رئيس مجلس المستعمرات في الضفة الغربية إلى «العودة لقطاع غزة»، فيما رفع المشاركون في الاجتماع يافطات تدعو إلى «تهجير الفلسطينيين».



كذلك، وقع الوزراء وأعضاء الكنيست المشاركون على عريضة تدعو إلى «عودة» الاستعمار إلى قطاع غزة وشمال الضفة الغربية.