العراق يؤكد رفضه التصعيد الأمني على الحدود الأردنية السورية

أكدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الإثنين، رفض العراق التصعيد الأمني على الحدود الأردنية السورية.

وقالت الخارجية العراقية في بيان لها اليوم الإثنين، إن "وزارة الخارجية تعرب عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأمنية الأخيرة التي تشهدها المنطقة، وتدعو إلى أهمية خفض التصعيد الإقليمي في ظل الظروف الحرجة الراهنة وضرورة تعزيز الجهود الدولية المشتركة لتحقيق الاستقرار"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).

وأضافت أن "الوزارة ترفض التصعيد الأمني شمال شرق الأردن على الحدود مع سوريا، وتؤكد ضرورة إفساح المجال للمفاوضات الجارية مع الجانب الأمريكي التي تبذل فيها الحكومة العراقية جهوداً حثيثة للوصول إلى تفاهمات إيجابية تخدم مصلحة العراق والمنطقة".

وأعلن الجيش الأمريكي، أمس الأحد، عن مقتل 3 جنود أمريكيين، وإصابة 24 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة استهدف القاعدة الأمريكية في الأردن قرب الحدود السورية، فيما توعد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالرد.